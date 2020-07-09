Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fethi Kamışlı, bu sene sezonu Bodrum'da açtı. Kamışlı, arkadaşları Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer ile birlikte yazın tadını çıkarıyor.

Sıcaktan bunalan grup, serinlemek için bütün gün denize girdi.