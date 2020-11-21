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Ferrari tarihindeki ilk seri üretim üstü açılabilen Plug-in hibrit elektrikli araç (PHEV) modeli SF90 Spider tanıtıldı. Otomobilin, Ferrari’nin ilk seri üretim PHEV ve aynı zamanda dört tekerlekten çekişli ilk spor otomobil modeli olan SF90 Stradale ile aynı performans özelliklerine sahip olduğu belirtildi.

Otomobilin açılır hard top tavanının 14 saniyede açılıp kapanabildiği ve hareket halindeyken de devreye girebildiği belirtildi. İlk olarak 2011 yılında 458 Spider modelinde kullanılan ve aradan geçen yıllarda sürekli olarak geliştirilen tavan sisteminin, geleneksel bir sistemine göre 40 kg daha hafif olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, SF90 Spider’ın arka camının, ayarlanabilir elektrikli özelliğe sahip olduğu ve bu sayede yüksek hızlarda bile konfor sunabildiği de bildirildi.

Ferrari SF90 Spider'in kaputunun altında ise, içten yanmalı motor ile RAC-e (elektronik viraj alma düzenleyicisi) sisteminin de içinde yer aldığı iki elektrikli motor ve arkada Formula 1 inovasyonu olan MGUK’un (motor jeneratör ünitesi) entegre çalıştığı plug-in hibrit mimarisi yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, SF90 Spider’ın V8 silindirli turbo beslemeli motoru 780 beygir güç üretiyor. İçten yanmalı motor ve elektrik motorları arasındaki sinerji ise otomobilin maksimum 1000 beygir üretmesini sağlıyor. SF90 Spider'in, 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7 saniyede tamamladığı da verilen bilgiler arasında. Otomobilin son hızı ise 340 km/s olarak açıklanıyor.

Araçta 7.9 kWh kapasiteye sahip batarya yer alıyor. 25 kilometreye kadar elektrikli sürüş menzilin bulunan otomobilin, elektrikli motoru 162 kW güç üretiyor.