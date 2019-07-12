Transfer nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getiren Brezilyalı futbolcu "Bu harika kulüpte olduğum için çok mutluyum. Çok çalışmam gerekiyor ve ben de bunu yapacağım. Porto ve Manchester City formalarıyla buraya geldim ancak iyi tecrübeler olmadı bunlar. Takım arkadaşlarımla bir araya gelerek onlarla konuşmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fiziksel durumuna dair değerlendirmede bulunan tecrübeli yıldız, "Şu anda iyi durumdayım, 10-15 gündür çalışıyorum, Galatasaray'da da 1 haftadır idmana çıkıyorum. Hocanın benden istediklerine hazırım" dedi.

Galatasaray'ın kendisini bırakmaya yanaşmadığını söyleyen Brezilyalı, "Transfer biraz zor olduğu çünkü Galatasaray zorluklar çıkardı, Türkler beni bırakmak istemediler. Monchi'ye teşekkür etmem lazım, benim burada olmam için çok uğraş verdi" yorumunu yaptı.

MONCHI: GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMEDİ!

Sporx'te yer alan habere göre Fernando'yu Galatasaray'dan transfer etmenin zor olduğunu belirten Monchi ise ''Fernando transferi hiç kolay olmadı. Galatasaray, futbolcuyu bırakmak istemedi. Ancak burada önemli olan Fernando'nun tutumuydu. Onun istekli olması transferi kolaylaştırdı.'' şeklinde konuştu.