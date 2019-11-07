Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera, maç sonunda kısa bir açıklama yaptı.

Fernando Muslera, skordan dolayı çok üzgün olduklarını ancak yola devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Muslera, "Ne yalan söyleyeyim, çok bir şey söylemek istemem. Sözleri bulmakta zorlanıyorum. Başımızı kaldırıp devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.