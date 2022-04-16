Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Manga grubunun solisti Ferman Akgül, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Turne arasında olduğunu söyleyen Akgül, yeni film şarkıları ve müzik projeleri hakkında konuştu.
"BALAYINA ÇIKACAĞIZ"
Geçtiğimiz yıl aralık ayında 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Danimarkalı Bettina Kuperman ile nikah masasına oturan Ferman Akgül, "Evliliği tazeledik, balayına çıkacağız. Heyecan oldu. Çocuklarla olmak, onların o anı görmesi enteresan oldu. Bizim için de heyecanlıydı." dedi.
"OYUNCULUK ZORMUŞ"
Oyunculuk hakkında Ferman Akgül, "Çoluk çocuk devam. Oyunculuğu sevdim, güzelmiş ama çok zor. Oyunculukta o disiplin çok zormuş. Oyuncuları daha iyi anlıyorum. Müzik mesleğim olduğu için daha kolay." ifadelerini kullandı.
Akgül, müzik sektörüyle alakalı, "Rock bu dönem tekrar yükselişe geçecek diye bekliyorum. Rock inişe geçerse de popüler anlamda inişe geçer. Festivallerde o tavan çok kuvvetli ve rock seviliyor." şeklinde konuştu.
"EUROVISION'A KATILMALIYIZ"
Şarkıcı, muhabirlerin, "Eurovision'a yeniden katılmalı mıyız?" sorusuna, "Hep diyorum 'Katılmalıyız' diye. Bizim orada olmamız hem ülke açısından hem müzik açısından önemli. Ben 'Katılırız' diyorum, grup kızıyor, 'Boşver' diyor. Onlar, 'Çok ileride bir zamanda, şimdi değil.' diyor." yanıtını verdi.
"BU SESLER BİR DAHA GELMEZ"
Arabesk müziğin "Bergen" filmi sonrası yeniden gündemde olması konusunda düşüncelerini dile getiren Ferman Akgül, "Arabesk dinleriz tabi. Bizim müziğin içinde de vardır her zaman. En son İbrahim Erkal’ın ölümünde ben çok üzülmüştüm. Onun kasetlerini çok dinlerdim, çok beslemiştir. Bu aralar 'Küçük Emrah’la bir münasebetimiz var, bir şeyler yapacağız. Severim arabeski ama tekrar yükselişe geçiyor mu bilmiyorum. Ne zaman inişe geçti onu da bilmiyorum. Rap'in de rock'un da içinde hep var. İster istemez her müziğe girmiştir. Emrah, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay gibi sesler bir daha gelmez." dedi.
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