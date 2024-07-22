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        Haberler Bilgi Yaşam Ferit Edgü kimdir? Ferit Edgü kaç yaşında ve neden öldü?

        Ferit Edgü kimdir? Ferit Edgü kaç yaşında ve neden öldü?

        Öykü, deneme ve roman alanındaki eserleriyle tanın Ferit Edgü 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhuriyet dönemi Türkçe edebiyatın önde gelen yazarlarından, öykücü, denemeci ve şair Ferit Edgü hayatı merak konusu oldu. Peki Ferit Edgü kimdir, neden öldü?

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        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:46
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        • 1

          Türk edebiyatının usta yazarlarından Ferit Edgü hayatını kaybetti. Öykücü, şair ve yazar kimlikleriyle bilinen usta ismin hayatı Ferit Edgü kimdir? Ferit Edgü kaç yaşında ve neden öldü?

        • 2

          FERİT EDGÜ KİMDİR?

          Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde başladığı öğrenimini Paris’te sürdürdü. 1976-1990 yılları arasında, kurucusu olduğu Ada Yayınları’nda, çağdaş Türk ve dünya yazarlarının, şairlerinin yapıtlarını yayınladı. Edebiyatın çeşitli alanlarında onlarca ürün verdi. "Bir Gemide" adlı kitabıyla 1979 Sait Faik Armağanı, "Ders Notları" ile 1979 Türk Dil Kurumu Ödülü, "Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı" ile 1988 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü aldı. Abidin Dino, Yüksel Arslan, Bedri Rahmi, Eren Eyüboğlu, Füreya, Aliye Berger, Ergin İnan gibi sanatçılar üzerine yayınlanmış kitapları vardır.

        • 3

          Erden Kıral’ın 1983’te Berlin Film Festivali’nde Gümüş Ayı dahil dört ödül kazanan filmi Hakkari'de Bir Mevsim, Ferit Edgü’nün "O" adlı düşsel anlatısından Onat Kutlar tarafından senaryolaştırılmıştı

        • 4
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