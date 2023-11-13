Feridun Düzağaç'ın kızını görenler gözlerine inanamadı! 24 yaşındaki Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle büyüledi!

2 Kasım 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tuya Naz Düzağaç'ın ismini annesi Sevgi Güryay, gebelik aylarında okuduğu bir kitapta adı geçen kraliçenin adında görür ve çok beğenerek bu ismi koyar. Naz ismini koyan kişi ise babası Feridun Düzağaç'tır.