Feridun Düzağaç'ın kızını görenler gözlerine inanamadı! 24 yaşındaki Tuya Naz Düzağaç güzelliğiyle büyüledi!
Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Feridun Düzağaç, 24 yaşındaki kızıyla gündem oldu. Düzağaç'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da eğitim alan kızının güzelliği göz kamaştırdı.
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Ocak 1994'te Sevgi Güryay'la hayatını birleştiren Feridun Düzağaç, 99 yılının kasım ayında kızı Tuya Naz Düzağaç'ın doğumuyla ilk kez baba olma mutluluğu yaşamıştı. Ünlü sanatçının kızı şimdilerde 24 yaşında!
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54 yaşındaki Feridun Düzağaç'ın şimdilerde 24 yaşında olan kızı İngiltere'nin Londra şehrinde mimarlık eğitimi alıyor.
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2 Kasım 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tuya Naz Düzağaç'ın ismini annesi Sevgi Güryay, gebelik aylarında okuduğu bir kitapta adı geçen kraliçenin adında görür ve çok beğenerek bu ismi koyar. Naz ismini koyan kişi ise babası Feridun Düzağaç'tır.
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Tuya Naz Düzağaç'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına ise beğeni ve yorum yağıyor.
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İşte Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz Düzağaç...
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