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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Feridun Düzağaç, önceki gün Yeniköy’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla buluşup, sohbet eden Düzağaç, güzel havanın tadını çıkarttı.

"İÇİMİZ YANIYOR!"

Muhabirlerle sohbet eden ünlü sanatçı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hakkında, "İçimiz yanıyor." dedi.

"Bir eğitimci kadının görüntülerini izledim." diyen Feridun Düzağaç, "Çok üzüldüm. Uyku tutmadı, uyuyamadım. Çok acı..." ifadelerini kullandı.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Düzağaç, futbolun tadı olmadığı için bir süredir Beşiktaş’ı takip edemediğini de dile getirdi.

Şarkıcı, "Önder Hoca çok karakterli. Bizim anlayışımız kaosla beslenen hocalarla oluyor. Önder Hoca, kaosla beslenen bir hoca olmadığı için bu futbol düzeninde tutunması zor." dedi.