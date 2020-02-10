O Ses Türkiye şampiyonu Ferhat Üngür, izleyiciler tarafından hayatı merak konusu oldu. Ferhat Üngür nereli, şarkıları ve hayatı araştırılıyor. İşte Ferhat Üngür'ün kısaca hayat hikayesi...

FERHAT ÜNGÜR KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Ferat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi’nde Müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferat Üngür, bazı mekanlarda sahne alıyor.

Ferat Üngür, O Ses Türkiye'ye “Zülfü Kaküllerin Amber Misali” şarkısıyla katılmıştı. Karar aşamasına gelindiğinde ise Ferat Üngür, O Ses Türkiye’deki yoluna Murat Boz ile devam ettiğini açıklamıştı.

O Ses Türkiye finalisti Ferat Üngür’ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer’e benzetildi.