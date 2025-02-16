Ferhat Göçer - Ömür Gedik: Evlenseydik belki de ayrılmıştık

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ferhat Göçer, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Sahneye çıkmadan önce sevgilisi Ömür Gedik ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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"18 YILI GERİDE BIRAKTIK"

Ferhat Göçer; "Sevgililer Gün'ünde genelde sahne olduğum için küçük bir fırça yedim. Normalde çalışma günlerimiz olduğu için biz birbirimize anlayışlı davranıyoruz ama yine o küçük fırçaları yiyoruz. Bugün burada en azından acısını çıkarttık. Güzel bir akşam yemeği yedik ve otelin akşam manzarasıyla birlikte baş başa 18 yılımızı geride bıraktık. Bizim ilk birlikte olduğumuz arkadaşlarımız evlendiler çocuk sahibi oldular. Ayrıldılar tekrar evlendiler. Biz istikrarla hâlâ devam ediyoruz" diye konuştu.

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"HER İLİŞKİNİN KENDİ DİNAMİĞİ VAR"

Ferhat Göçer, "Neden evlenmiyorsunuz?" sorusuna "Her ilişkinin kendi dinamiği var. Ben hayatımda üç defa evlenmiş, boşanmış bir insan olarak görüyorum ki çok sıkıntılı süreçler yaşadım. 18 yıl boyunca burada sevgi, saygı ve empati ile birlikte büyük bir huzur yakalandıysak o yakaladığımız huzuru hiç bozmama niyetindeyiz" yanıtını verdi.

"ORTAK ÇOCUĞUMUZ YOK AMA BİR SÜRÜ KEDİMİZ VAR"

Ömür Gedik ise "Biz evlenmiş olsaydık belki de ayrılmış olabilirdik diye düşünüyorum. Ortak bir çocuğumuz yok ama ortak bir sürü kedilerimiz var. Böyle çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.