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        Haberler Magazin "Ferhat Göçer mi kaldı" polemiği yaşandı - Magazin haberleri

        "Ferhat Göçer mi kaldı" polemiği yaşandı

        Ferhat Göçer, bir sosyal medya kullanıcısıyla yaptığı sohbeti başka yerlere gidince ortaya polemik çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:23
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        "Ferhat Göçer mi kaldı?" polemiği
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        Ferhat Göçer, bir sosyal medya kullanıcısıyla sohbet ederken ilginç anlar yaşadı.

        Bir takipçisi; “Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, King'tir” paylaşımında bulundu.

        Ferhat Göçer, bunun üzerine; "Azıcık dinleyin, Block3'ten neyim eksik" şeklinde karşılık verdi.

        Bu yazışmaları gören bir başkası, sohbete davetsiz misafir edasıyla dâhil olup; "Ağabey, sen de bir sus. Block3 dinleyeceğiz tabii ki... Ferhat Göçer mi kaldı?" şeklinde bir cümle sarf etti.

        Ferhat Göçer'in verdiği karşılık; "Vallahi İNCİNDİM. 'Block3 dinlemeyin' demiyorum tabii ki. 'Azıcık da beni dinleyin' diyorum. Unutulmak koyuyor insana" oldu.

        Yazışmalar bu şekilde sürerken araya Ferhat Göçer'in hayranları girerek; "Ağabey, incinme. Bunlar ergen. Saygısızlığı havalı bir şey sanıyorlar. Tarzınla, kişiliğinle ve sosyal sorumluluk projelerinle örnek bir sanatçısısın. Biz biliyoruz ve seni unutmuyoruz" merkezli paylaşımlarda bulundu.

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