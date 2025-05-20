Ferhat Göçer ile Karin Bozkurt yeniden sahnede

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer ile opera sanatçısı Karin Bozkurt, ilk kez aynı sahneyi paylaşarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattıkları 'Opia' konseriyle yeniden sahnede. Büyük ilgi gören ve kısa sürede biletleri tükenen bu özel konser, izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine 25 Mayıs akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde bir kez daha müzikseverlerle buluşacak. Orkestranın yanı sıra 45 kişilik ‘Lady’s and Gentlemen’ korosu da yine ikiliye eşlik edecek.

REKLAM advertisement1

'Opia' adını taşıyan bu özel konser, 'İlk aşk' anlamına gelen ismiyle dinleyicilere aşk ve müziğin büyüsünü hissettiriyor. Son dönemlerde her alanda kullanılan yapay zekanın seçimleriyle şekillenen özel repertuvar, soyut, metamorfik ve sürreal bir dünyayı dinleyicilerle buluşturuyor. Şarkıların duygularını yansıtan görsellerin de yer aldığı konser, izleyenleri müziğin ötesinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Doktor ve şarkıcı Ferhat Göçer'in tenor yorumu, doktor ve soprano Karin Bozkurt'un sesiyle buluşarak dinleyicilere yeniden eşsiz bir pop opera ziyafeti sunacak. Konserde Ferhat Göçer’in sevilen şarkılarının yanı sıra, Türkçe, İtalyanca ve İngilizce birçok eser de farklı bir yorumla müzikseverlerle buluşacak.