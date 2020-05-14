Koronavirüs pandemisinin sinema sektörüne zararı 2 aylık süreçte yaklaşık 150 milyon TL. Dağıtımcı ve yapımcı CJ Entertainment Turkey'in Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aslan, karantina sürecinde sinema sektöründe yaşananları ve sinema salonlarının açılmasından sonra nelerin planlandığını Habertürk'e açıkladı. Aslan, gösterime girecek filmler açısından bir sorun yaşanmayacağını belirttiği sektörün, karantina sonrasına hazır olduğunu söyledi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Sinema salonlarının kapatılmasının üzerinden 2 ay geçti.

Ne zaman açılacağı büyük bir olasılıkla Ramazan Bayramı'ndan sonra karara bağlanacak.

2 aylık süreçte birçok filmin gösterimi yarım kaldı, birçok film izleyiciyle hiç buluşamadı.

Dağıtım şirket olmasının yanı sıra yapımcı ve ortak yapımcı olarak filmler de üreten Güney Kore menşeli CJ Entertainment Turkey'in Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aslan, karantina sürecinin sinema sektörüne etkilerini Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a anlattı.

Salgınla birlikte sinema sektörünün son durumu nedir? Sektörün zararı ne kadar?

Salgınla birlikte birçok sektörde olduğu gibi eğlence sektörünün vazgeçilmezlerinden film sektörü de hükümetin salgının önlenmesine ilişkin kararları kapsamında sinemaların kapatılması ile durmuş durumda. Sektörün matematiksel olarak zararını ölçmek çok zor. Her sinema işletmesinin kendine özgü anlaşmaları var. Bununla birlikte sinemaların kapandığı tarihin hâlâ yüksek sezon olduğu gerçeğini de hesaplarsak nisan sonuna kadar toplamda 150 milyon TL brüt gelir kaybı olduğu şeklinde bir tahmin yürütebiliriz.

Sinema sektörü, 2019'a ertelenen filmler süreciyle başladı. 2020'in ilk çeyreğinde ise sinemayı pandemi süreci sekteye uğrattı. Ardı ardına yaşanan bu süreçlerin film üretimini nasıl etkileyeceğini öngörüyorsunuz?

Tabii ki sinema sektörü de diğer tüm sektörler gibi bu süreçten etkilenecek ve dönüşmeye zorlanacak. Yapımcılar ve film yatırımı yapan şirketlerin artık yıllık film adetlerinden ziyade seyirciyi evden çıkmaya ikna edecek, heyecanlandıracak kalitede işlerin peşine düşecektir. Yıllık vizyona giren yerli film sayılarında ciddi bir düşüş olacağını bilmekle birlikte film üretiminde artık risk almak istemeyen yapımcıların daha büyük titizlikle, daha iyi film yapmaya zorlanacaklarını ve bunun da sektörde ürün kalitesi anlamında olumlu bir dönüşüme sebep olacağını tahmin ediyoruz.

Şirket olarak yıllık film ve izleyici sayısı hedefiniz nedir?

Şu ortamda bir film veya izleyici rakamı hedefi vermek gerçekten zor. Günün sonunda sinemalar devletin aldığı idari bir kararla kapatıldı ve uygun görüldüğünde yine idari bir kararla açılacak. Bilim kurulunun tavsiyeleri ve devlet tarafından belirlenecek protokoller, izleyicilerin tercihleri ve davranışları üzerinde etkili olacak. Bilinmezliklerle dolu bir ortamda yerli film sayısı ve vizyon tarihlerinin netleşmediği, stüdyo filmlerinin tarihlerinin hâlâ değişebilir olduğu bir dönemde rakam belirtmek doğru olmaz.

Pandemi nedeniyle iptal edilen projeler var mı?

Pandemi nedeniyle iptal edilen bir proje yok. Vizyon tarihi ertelenen veya sete çıkmayı bekleyen işler var. Yeni projeler üzerine çalışan yapımcıların da karantinada proje geliştirme süreçlerini tamamladığını ve sete hazır beklediklerini biliyoruz. Zaten yapımcı, bir projeyi yapmaya değer görüyorsa o proje geç de olsa hayata geçecektir. Dolayısıyla şu an iptalden ziyade hazırda bekleyen bir sektör var diyebiliriz.

CJ Entertainment Turkey 2019

Dağıtımını Yaptığı Film Sayısı: 65

İzleyici Sayısı: 21.433.712 Kişi

Pazar Payı: % 35.99

Dağıtımını Yaptığı Filmlerin Hasılatı: 344.081.783 TL

Pazar Payı: % 35.10

CJ Entertainment Turkey 2020 İlk Çeyrek (Sinema Salonlarının Kapanmasına Kadar Olan Süreç)

Dağıtımını Yaptığı Film Sayısı: 20

İzleyici Sayısı: 5.149.214 Kişi

Pazar Payı: % 31.45

Dağıtımını Yaptığı Filmlerin Hasılatı: 87.547.289 TL

Pazar Payı: % 31.20

Ertelenen çekimlere ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz?

Yapımcılarımızla yaptığımız görüşmelerde genellikle haziran ayının ikinci yarısı itibariyle sete çıkmayı planladıklarını görüyoruz. Tabii ki bu süreçte salgının durumu ve hükümetin alacağı önleyici kararlar belirleyici olacaktır. Ancak şu anki tabloda yaz aylarında ciddi sayıda setin çalışacağını görüyoruz.

Önümüzdeki süreçte dağıtımını yapacağınız ve çekmeyi planladığınız kaç film bulunuyor?

Dağıtımını yapacağımız filmlerin yapımcılarıyla zaten aktif şekilde iletişim halindeyiz. Aynı zamanda CJ Entertainment Turkey olarak da ortak yapım ve film yatırımı projelerimizi olgunlaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte salgın ve salgın sebepli beklenmedik bir gelişme yaşamazsak 2020 - 2021 yılları içerisinde en az 5 yapımda ortak yapımcı veya yatırımcı olarak yer almayı planlıyoruz.

Süreç uzarsa, filmler çekilmezse ne olur? Elinizde vizyona girmek için bekleyen filmler ne olacak?

Süreç uzarsa mutlaka setlere girişlerde gecikmeler olabilir. Bununla birlikte her yapımcı hayatın doğal akışına uygun olarak kendi çözümünü üretecektir. Sonsuza dek film çekimleri ertelenmeyecek, sistem içinde bir şekilde çözüm bulunacak ve sinemalar açık olduğu sürece filmler hep yapılacaktır. Bununla birlikte sinemaların hemen yarın açılacağını varsaysak dahi vizyona çıkmayı bekleyen filmler var. Dolayısıyla kısa vadede herhangi bir içerik eksiği de yaşanmayacaktır.

Sizin tedbirleriniz olacak? Salonların ne zaman dolacağını tahmin ediyorsunuz?

Salonlar ile ilgili olarak, salon sahipleri hükümetimizin tavsiyelerine göre önlemleri alırlar ve güvenli seyir ortamını seyircilerimiz için yaratırlar. Zaten dünyada önlemler kapsamında birkaç uygulama örneğine de şahit olduk. Dolayısıyla bu konunun hızlıca uygulamaya konmasıyla ilgili bir sorun yaşanacağını düşünmüyoruz. Ayrıca AVM'ler, restoranlar, kafeler faaliyete geçince birçok sosyal ortamdan daha güvenli olan sinemalar da tedbirler çerçevesinde rahatlıkla faaliyetlerine başlar. Salonları dolduracak içerikleri sunduğumuz sürece salonlar dolmaya devam edecektir.

Şöyle bir öngörü var; sinemada eski günlere en az bir yıl sonra dönülecek.Bu süreçte salonlar dolmazsa sinema ayakta kalabilir mi? Sosyal mesafenin hep hayatımızda olması salonlara nasıl yansır?

Sinema bir deneyim, bir sosyalleşme etkinliği. Restorana gidip yemek yemek ya da bir kafede kahve içmek gibi... İnsanlar restoranları, konserleri, kafeleri doldurduğu sürece içerik olduğu sürece sinemaları da dolduracak. Bununla birlikte izleyicilerin az tercih ettiği sinemalardan bazıları tabii ki zorlanacak ve faaliyetlerine devam edemeyeceklerdir ama bu endüstrinin gidişatını değiştirecek bir sonuç olmayacaktır. Sosyal mesafe hep hayatımızda olursa sinemalar bu sürece en kolay adapte olan kurumlar olur zira sosyal mesafenin stabil olarak sağlanabildiği neredeyse tek eğlence etkinliği sinemadır.

Karantina sürecinde günede bir hayli fazla glen digital hayata geçiş kavramı ve yeni hayat düzeni sizi endişelendiriyor mu?

Dijital aslında hep bizimleydi, bu süreçte daha farkında olduk. Ancak dijital içerikler bir sinema değil. Sinema,1895'ten beri çok fazla değişime uğradı. Yeni sistemlere uyum sağladı ve hep büyüdü. Ortak zevkte buluşan birçok insanın aynı anda aynı ortamda aynı duyguları yaşama tecrübesinden vazgeçmesi dijital dünyanın sunduğu bir deneyim değil. Bu sebeple sinemada izlemeye değer filmler olduğu sürece sinema var olacak ve salonlar dolacaktır. Ancak tabii ki dijitalleşme geleneksel sinemaya zorlayıcı bir güç olacaktır ve bu dijital farkındalığı sektörü daha kaliteli filmler yapmaya zorlayacak. Bu da pozitif yönde evrimleşmeyi sağlayacaktır. Dijital sinemayı; sinema, dijitali destekleyecek, birbirine itici güç olacak. Daha çok ve kaliteli filmlerin önünü açılacaktır.