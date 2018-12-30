26 yıl teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United'a 2013'te veda eden ve emekliye ayrılan Sir Alex Ferguson, kulübe geri döndü. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre efsane teknik adam, Kırmızı Şeytanlar'ın yeni teknik direktörü olan eski öğrencisi Ole Gunnar Solskjaer'in akıl hocalığını yapacak. Ferguson'un Norveçli genç çalıştırıcıya tavsiyelerde bulunacağı, ayrıca kulübün içindeki diğer konularla da ilgileneceği bildirildi.

Manchester United'a sayısız başarı kazandıran Ferguson, geçtiğimiz mayıs ayında beyin kanaması geçirmiş ve sonrasında tedavi sürecini tamamlayarak iyileşmişti.