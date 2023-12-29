Fergio House operasyonundan yeni ayrıntılar: Fergio House nedir?
İstanbul'da "Fergio House" adını verdikleri villada, büyük bir parti vererek müstehcen yayınlar yapmaya hazırlanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Peki Fergio House nedir?
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FERGİO HOUSE NEDİR?
'Fergio House' isimli sosyal medya hesabından müstehcen videolar paylaşan ve organize şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edilen şüphelilerin soruşturması tamamlandı.
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Şüphelilerin daha önce Taksim'de para dağıtan kişiler olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada çektikleri videolarda tanınmamak için maske takarak sesini değiştiren ve Fergio House'un kurucusu iç mimar kardeşler Ferhat G. ve Serhat G. olduğu ortaya çıktı.
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Daha önce birçok restorasyon projesiyle tanınan kardeşler Ferhat G.'nin ünlü oteller için de proje hazırladığı ortaya çıktı. Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Ferhat G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.
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ÖZEL ÇEKİM EKİBİ TUTULMUŞ
Şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler için özel çekim ekipleri tuttukları, lüks hayatları göz önüne sererek daha fazla kişinin bu gruplara üye olması amaçladıkları öğrenildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla “Fergio House” isimli hesap üzerinden +18 içerikli videolar paylaştığı belirlenen 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.