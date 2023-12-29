Fergio House operasyonundan yeni ayrıntılar: Fergio House nedir?

Daha önce birçok restorasyon projesiyle tanınan kardeşler Ferhat G.'nin ünlü oteller için de proje hazırladığı ortaya çıktı. Yine Fergio House hesaplarından veya başka sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Ferhat G.'nin yanındaki kişilere değişik kostümler giydirerek bu kişileri 'köle' olarak nitelendirdiği görüldü.