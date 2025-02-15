Ferdi Tayfur, ocak ayında ilk sırada

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, ocak ayında şarkıları en çok dinlenen şarkıcı oldu. Tayfur, dijital müzik platformu Muud’da 3 ayrı listede zirvenin sahibi oldu.

Ferdi Tayfur, ocak ayında; 'En çok öne çıkan yerli sanatçı' ünvanına sahip olurken , merhum şarkıcının 'İçim Yanar' şarkısı 'En çok indirilen' ve 'En çok favoriye alınan şarkılar' arasında birinci sırada yer aldı.

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Ferdi Tayfur 'En çok dinlenen yerli albümler' listesinde ise Semicenk ilk sırada yer aldı. Tuğçe Kandemir’in; 'Aradan Çok Yıllar Geçti' şarkısı, 'En çok dinlenen' şarkılarda öne çıktı.

REKLAM Tuğçe Kandemir Ocak ayında; 'En çok dinlenen yerli kadın şarkıcı', Sezen Aksu olurken, 'En çok dinlenen grup' ise İkilem’di. Rap kategorisinde; M Lisa, 'En çok dinlenen rap kadın şarkıcı', BLOK3 ise 'En çok dinlenen rap erkek şarkıcı oldu.

Sezen Aksu