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Ülker Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan başarılı sağ bek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öncelikle Türkiye Kupası'nda finalde olduğumuz için mutluyuz, önemli bir final oynayacağız. Golle alakalı; iyi bir aksiyondu açıkçası o an ama ondan öncesinde ilk pozisyonda daha basitti, o gol olsa daha iyi olabilirdi ama neyse ki diğer pozisyonda attığım gol de önemliydi. Röveşatayla, iyi bir gol oldu. Zaten golden sonra da takım olarak rahatladığımızı düşünüyorum. Sonrasında iki ve üçüncü golü de atmış olduk. Rakibe de fırsat vermedik açıkçası. Bu da bizim açımızdan önemliydi. Çok fazla şans yaratamadılar. Aynı şekilde oynadığımız oyunu tabii ki ligde de iyi bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. Umarım Galatasaray oynayacağı maçta puan kaybeder, bizim de şansımız bu vesileyle devam edebilir şampiyonluk için."

"GALATASARAY DA PUAN KAYBEDEBİLİR"

Futbolda mucizeler olabileceği hatırlatılarak şampiyonluk şansını nasıl gördüğü sorulan Kadıoğlu, "Şu anda her şey mümkün. Galatasaray da puan kaybedebilir. Dolayısıyla bizim hala şansımız var. Puan kaybedebilirler, yenilebilirler, berabere kalabilirler. Hala şansımız mevcut ama en önemli şey, kendi maçlarımızı kazanmak. Çünkü kendi maçlarımızı kazanamazsak bir anlam ifade etmeyecektir. Dolayısıyla kazanmak zorundayız." diye konuştu.

Gelecek sezon Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya karşılık da başarılı sağ bek, "Ben bu kupaya odaklanmış durumdayım finalde oynayacağımız için. Dolayısıyla düşünülmesi gereken en önemli şey benim açımdan şu anda bu." dedi.

ARDA GÜLER İLE UYUMU

Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ile yakaladığı uyum hakkında da Arda Güler'in harika bir oyuncu olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Arda Güler, nasıl futbol oynanması gerektiğini çok iyi bilen bir futbolcu. Aramızda da çok güçlü, çok iyi bir iletişim var. Zaten sürekli onunla konuşuyorum, maçlarda da konuşuyoruz. Rakibi yorabilmek için beraber oynamalıyız, topa yaklaşmalısın ya da ikiye bir oynamalıyız rakibi eksiltmek açısından... Bunları konuşuyoruz ve o da bunları gayet iyi yapıyor ama bu yaptığımızdan daha iyisini gerçekleştirebiliriz. Gerçekten çok iyi bir oyuncu ve aynı zamanda çok büyük bir potansiyel. Dolayısıyla onu biraz daha korumamız gerekiyor."

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