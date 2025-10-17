Ferdi Kadıoğlu baba oldu
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ile nişanlısı Sera Vrij, Felicia Sofia Kadıoğlu adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı
Giriş: 17.10.2025 - 19:54 Güncelleme: 17.10.2025 - 19:54
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC'de forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, baba oldu.
Ferdi Kadıoğlu ile nişanlısı Sera Vrij, kızlarına Felicia Sofia adını verdi.
Mutlu haberi sosyal medyadan paylaşan çift, gelen tebrik ve iyi dileklerle mutluluklarını paylaştı.
