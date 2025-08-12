Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Galatasaray
        GS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenrbahçe maçında 1907 balon Duygu Özdin için gökyüzüne bırakıldı - Fenerbahçe Haberleri

        1907 balon Duygu Özdin için gökyüzünde

        Fenerbahçe Kulübü, "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımı yaptıktan sonra hayatını kaybeden Duygu Özdin için Feyenoord maçı öncesi 1907 balonu gökyüzüne bıraktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2025 - 21:01 Güncelleme: 12.08.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1907 balon Duygu Özdin için gökyüzünde
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, eşleşmenin ilk ayağında oynanan maçın 11'ine göre bugün 2 değişikliğe gitti. İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine Nelson Semedo ile Jhon Duran görev aldı. Portekizli teknik adam Feyenoord karşısında Youssef En-Nesyri ile Jhon Duran ikilisini çift forvet olarak sahaya sürdü.

        FENERBAHÇE'NİN 11'İ

        Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

        REKLAM

        Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Yusuf Akçiçek ise yedek başladı.

        TALISCA VE İSMAİL KADRODA

        Sakatlıklarını atlatan ve ilk maçta riske edilmemesi için kadroya alınmayan Anderson Talisca ile İsmail Yüksek, hafta içi yapılan antrenmanların tamamında takımla çalıştı. Mourinho'nun dün basın toplantısında oynayacak durumda olduğunu söylediği iki deneyimli oyuncu da bugün kadroda yer aldı.

        'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

        Fenerbahçeli futbolcular, Balıkesir'de yaşanan deprem ve son günlerdeki yangın felaketleri nedeniyle üzerinde 'Geçmiş olsun Türkiye' yazılı tişörtlerle çıktı.

        TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

        Fenerbahçe sahasında 2025-2026 sezonunun ilk resmi maçına çıkarken taraftarlar da hafta içi ve sıcak havaya rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Isınma esnasında futbolcular tek tek tribünlere çağrılırken, beste ve tezahüratlar yapıldı. İlk düdükle birlikte taraftarlar takımlarına yoğun destek verdi.

        1907 BALON DUYGU ÖZDİN İÇİN GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

        Kanserden hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Duygu Özdin için kulüp anlamlı bir organizasyona imza attı. Hastalığı sırasında sosyal medya hesabından, "Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?" paylaşımını yapan Duygu, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yumdu. Bu durum üzerine sarı-lacivertli kulüp de, "İlk resmi maçımızda senin için 1907 balon uçuracağız" paylaşımını yapmıştı. Feyenoord maçı öncesi hazırlanan balonlar, seremoniden önce orta sahada Kaptan Mert Hakan Yandaş tarafından gökyüzüne bırakıldı. Tribünleri dolduran taraftarlar da alkışlarla karşılık verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        İşte canlı anlatım ve istatistikler
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı sona erdi
        5 ilde orman yangını
        5 ilde orman yangını
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar yoğunlaştı
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Habertürk Anasayfa