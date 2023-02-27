Taha Duymaz'ın yakın arkadaşlarından biri olduğu bilinen fenomen Ragıb Narin ise vefat haberinden sonra sosyal medya hesabından, "Buradaki yetkililer, bu enkazın Hatay'daki en riskli 3'üncü enkaz olduğunu söylüyor. O gün ablasında kalıyorken, kardeşi doğum günü diye Taha'yı çağırıyor. Eniştesi, 'Gitme akşam akşam' derken, Taha, 'Kalbim sıkışıyor, kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum' diyor. Halaları evi giriş katında olduğu için evi 3 defa kilitliyormuş her gece. Bunların hepsi tesadüf mü, yoksa yazılmış mı bazı şeyler?" demişti.