Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Fenomen Ragıp Narin paylaştı! Taha Duymaz’ın naaşıyla ilgili o detay ilgi çekti!

Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmış ve olaydan 12 gün sonra cansız bedeni çıkarılmıştı. Ragıp Narin, Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz ile bir araya geldi. Narin’in açıklamaları sosyal medyada duygusal anlar yaşattı.

Giriş: 27.02.2023 - 21:14 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay'da enkaz altında kalmış ve olaydan 12 gün sonra cansız bedeni çıkarılmıştı. 'CZN Burak' olarak tanınan şef Burak Özdemir, acı haberi, "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" sözleriyle duyurmuştu.

  • Taha Duymaz'ın yakın arkadaşlarından biri olduğu bilinen fenomen Ragıb Narin ise vefat haberinden sonra sosyal medya hesabından, "Buradaki yetkililer, bu enkazın Hatay'daki en riskli 3'üncü enkaz olduğunu söylüyor. O gün ablasında kalıyorken, kardeşi doğum günü diye Taha'yı çağırıyor. Eniştesi, 'Gitme akşam akşam' derken, Taha, 'Kalbim sıkışıyor, kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum' diyor. Halaları evi giriş katında olduğu için evi 3 defa kilitliyormuş her gece. Bunların hepsi tesadüf mü, yoksa yazılmış mı bazı şeyler?" demişti.

  • Taha Duymaz'ın vefatından günler sonra Ragıp Narin, fenomen ismin annesi Meryem Duymaz'ı ziyarete gitti.

  • Meryem Duymaz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Ragıb Narin, gönderisine şu ifadeleri not düştü: "Arkadaşlar, Taha kadar Meryem annemi de soran çok olmuş. Merak etmeyin, o iyi oluyor. Çok şükür. Çünkü oğlunun cennette olduğuna çok emin. Bir fani genç olarak, oranın buradan çok daha güzel olduğuna ikna ettim kendisini. Aynı zamanda 'Taha'nın en büyük amacı seni mutlu görmek' dedim. 'Onu üzmek yok' dedim, o da, 'Ağlamak yok' diye söz verdi. O bana Taha'nın emaneti, rahat olabilirsiniz. Bu arada ufak bir parantez; Taha yatakta yakalanmış depreme ve yorgana sarılı bulunmuş. Vücudu tertemiz, hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde çıkmış. Tıpkı hayatı gibi..."

  • İşte Ragıp Narin'in sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımı...

  • Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz’da vefat haberinden sonra kardeşi Taha Duymaz'dan geriye kalanların fotoğrafını çekip, gönderisine, "Dilerim Allah'tan; Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın" notunu düşmüştü.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.