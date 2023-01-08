Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe

Fenerbahçeli Ferdi ve Zacj, Galatasaray yenilgisinin ardından konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan derbide sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin kanat oyuncularından Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Giriş: 08.01.2023 - 23:40 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçeli Ferdi ve Zacj, Galatasaray yenilgisinin ardından konuştu
AA

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ferdi, "Büyük bir hayal kırkılığı yaşıyoruz. Bu sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. En iyi şekilde geri dönmek için çabalayacağız. Taraftarımızdan tekrar özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın Sloven futbolcusu Miha Zajc ise "Kötü bir maç oynadık. Ne diyebilirim bilmiyorum. Destek için buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Zor bir durum ama toparlayacağımıza inanıyoruz. Kendimize gelip toparlayacağız, bu aldığımız yenilginin üzerine alacağımız bir galibiyetle bunu unutturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Binada yangın çıktı! 3 kişi dumandan etkilendi
Binada yangın çıktı! 3 kişi dumandan etkilendi
Zamlı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?
Zamlı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?
Emekli maaşı hesaplama tablosu!
Emekli maaşı hesaplama tablosu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.