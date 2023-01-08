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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Ferdi, "Büyük bir hayal kırkılığı yaşıyoruz. Bu sonuçtan dolayı taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. En iyi şekilde geri dönmek için çabalayacağız. Taraftarımızdan tekrar özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın Sloven futbolcusu Miha Zajc ise "Kötü bir maç oynadık. Ne diyebilirim bilmiyorum. Destek için buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Zor bir durum ama toparlayacağımıza inanıyoruz. Kendimize gelip toparlayacağız, bu aldığımız yenilginin üzerine alacağımız bir galibiyetle bunu unutturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.