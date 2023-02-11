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Fenerbahçeli Arda Güler, depremzede Mesut'la görüştü

Deprem felaketinden 113 saat sonra kaldığı enkazın altından kurtarılan Mesut, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e ambulanstan mesaj yollamıştı. Arda Güler, daha sonra paylaştığı videoyla Mesut'a cevap verirken, ikili son olarak telefonda görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Giriş: 11.02.2023 - 16:57 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçeli Arda Güler, depremzede Mesut'la görüştü
HABERTURK.COM / AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan Mesut isimli Fenerbahçe taraftarı, hayranı olduğu sarı-lacivertli oyuncu Arda Güler'le görüntülü konuştu.

Enkazın altından kurtarıldıktan sonra ambulansta sağlık ekibinin çektiği videoda Arda Güler'i çok sevdiğini dile getiren Mesut'un ilgisine sarı-lacivertli oyuncu kayıtsız kalmadı.

Genç Fenerbahçe taraftarı ile telefonda görüntülü olarak görüşen Arda Güler, Mesut'u tesislerde ağırlamak ve formasını hediye etmek istediğini belirtti.

Mesut'un "Senin gibi topçular milyonda bir geliyor." demesi dikkati çekti.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1624395144370991104

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