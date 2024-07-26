Fenerbahçe Yiğit Efe Demir'i Fatih Karagümrük'e kiraladı
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Yiğit Efe Demir'i sezon sonun kadar kiraladı.
Giriş: 26.07.2024 - 16:35 Güncelleme: 26.07.2024 - 16:35
Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki futbolcu Yiğit Efe Demir'i Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yiğit Efe Demir kiralık olarak Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncumuza sakatlıktan uzak bir sezon diliyoruz." denildi.
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