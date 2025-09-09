Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe'yi Eylül ayında yoğun fikstür bekliyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'yi Eylül ayında yoğun fikstür bekliyor!

        Fenerbahçe'yi, Eylül ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler, ay sonuna kadar 5 maça çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 12:07 Güncelleme: 09.09.2025 - 14:03
        • 1

          Fenerbahçe'yi, milli maçlar için lige verilen ara sonrasında yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı lacivertliler, Eylül ayının kalan bölümünde 5 maça çıkacak.

        • 2

          Fenerbahçe, bu süreçteki ilk maçını Trabzonspor ile oynayacak. Sarı lacivertliler, ezeli rakibi 14 Eylül Pazar günü konuk edecek.

        • 3

          Fenerbahçe'nin, ilk hafta oynaması gereken Corendon Alanyaspor maçı; Feyenoord mücadelesi nedeniyle ertelenmişti. Sarı lacivertliler, Akdeniz ekibiyle 17 Eylül'de Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

        • 4

          Fenerbahçe'nin, sonraki maçı Kasımpaşa ile. Sarı lacivertliler, lacivert beyazlılarla 21 Eylül'de deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek.

        • 5

          Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi yolculuğu ise 24 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Sarı lacivertliler, lig aşamasındaki ilk maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

        • 6

          Fenerbahçe, Eylül ayındaki son maçında Chobani Stadı'nda; Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak.

