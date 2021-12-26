Süper Lig heyecanı İstanbul'da

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın kanalı ve karşılamanın saati heyecanla bekleniyor. Merak edenler için Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın kanalı ve maç saati başta olmak üzere detayları haberimizde derledik. Peki, Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe Yeni Malatyaspor canlı yayın kanalı hangisi? İşte Süper Lig'de heyecanla beklenen karşılaşmayla ilgili merak edilen detaylar...

FENERBAHÇE YENİ MALATYSAPOR MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, taraftarının önünde Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor. Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya 29 puanla 4. sırada girdi. Kanarya'da teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında Karagümrük karşısında olduğu gibi Zeki Murat Göle yer alacak.

Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakada galibiyet elde edemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlup ayrılan sarı-siyahlılar, 19. haftaya 15 puanla 18. sırada başladı.

5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon yaşayan Serdar Aziz, bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha, müsabakada görev yapamayacak. Ayrıca Luiz Gustavo da maç kadrosuna alınmadı.

5 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz, Attila Szalai ve İrfan Can Kahveci, 4. sarı kartlarını görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 20. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.