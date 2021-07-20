Yeni sezona yeni teknik direktörüyle başlayan Fenerbahçe'de değişim sürüyor. Geçen sezon Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü sportif direktörlük için flaş bir isim gündeme geldi. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre Ali Koç'un başkanlığının ikinci döneminde bu göreve getirmek istediği isim Portekizli Antero Henrique.
FALCAO, JAMES RODRIGUEZ, JACKSON PARTINEZ, HULK...
53 yaşındaki Portekizli futbol adamı, ismini ülkesinin Porto takımında duyurdu. 2005-2006'da göreve gelen Henrique 11 yıl boyunca Porto'da 7 lig ve 1 Avrupa ligi şampiyonluğu yaşadı. Henrique'nin Porto'da öne çıkan özelliği yeni yeteneklerin keşfi ve bu oyuncuların satışları oldu. Falcao, James Rodriguez, Jackson Martinez, Pepe, Hulk, Moutinho ve Mangala sportif direktör Henrique projesinin zirvesindeki isimler.
VITOR PEREIRA'YLA PORTO'DA ÇALIŞMIŞTI
Antero Henrique aynı zamanda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'yı Porto'ya kazandıran isim. İkilinin yolları 2010 yazında kesişti. Villas Boas'ın yardımcısı olan Pereira bir sezon sonra teknik direktörlüğe getirilmişti. Antero Henrique ile Vitor Pereira Porto'da 3 yıl birlikte çalıştı. İkilinin yolları 8 yıl sonra yeniden kesişecek. Hatta Pereira'nın Fenerbahçe'ye gelişinde Henrique'nin de etkili olduğu öğrenildi.
NEYMAR VE MBAPPE'Yİ PSG'YE GÖTÜRDÜ
2016’da PSG sportif direktörlüğüne getirilen ve 2 yıl bu görevde kalan Henrique, dünyanın en pahalı 2 transferi Neymar ve Kylian Mbappe'yi Paris'e getiren isim. Henrique'nin bir diğer görevi de Finansal Fair Play kurallarını yerine getirmek için gerekli satışları yapmaktı.
LİG BAŞLAMADAN DUYURULMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe başkanı Ali Koç altyapı projesini de Antero Henrique'ye teslim etmek istiyor. Resmi açıklamanın Süper Lig'in açılış tarihi olan 13 Ağustos'tan önce yapılması bekleniyor.
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