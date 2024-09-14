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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Fenerbahçe ve Kasımpaşa 43. randevuda! - Kasımpaşa Haberleri

        Fenerbahçe ve Kasımpaşa 43. randevuda!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde 43. kez kozlarını paylaşacağı mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:15
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        F.Bahçe ve Kasımpaşa 43. randevuda!
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        Fenerbahçe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde 43. kez karşılaşacak iki ekibin rekabetinde Fenerbahçe'nin 34'e 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

        Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 17.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Mavi-beyazlılar ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor.

        LİGDE 43. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 kez sahadan galip ayrılırken, mavi-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 106 gol gönderirken, Kasımpaşa da 38 kez gol sevinci yaşadı.

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        İki takım arasında son oynanan müsabaka, geçtiğimiz sezon Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

        F.BAHÇE SON 9 MAÇINI KAZANDI

        Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 8'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere son 9 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.

        FARKLI SKORLAR

        İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında 5-1'lik galibiyete imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

        31 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

        Geçtiğimiz sezonu 27 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon da bu seriyi sürdürdü. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 31 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 24 galibiyet elde ederken, 7 kez de beraberlik yaşadı.

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        DZEKO BOŞ GEÇMEDİ

        Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, sezona gollerle başladı. Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko, bu sezon ligde attığı 4 golün yanında, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.

        HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

        Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile İbrahim Bozbey yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

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