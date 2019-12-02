Sol bek arayışında olan Fenerbahçe ve Galatasaray gözünü Yunanistan'a dikti.

Yunan basınında çıkan habere göre; Olympiakos'un 23 yaşındaki sol beki Konstantinos Tsimikas'a Avrupa'dan birçok talip var. Fiorentina, Werder Bremen, Nice, Rennes ve Celtic'in izlediği iddia edilen oyuncuyla Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

Yaz transferde döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Konstantinos Tsimikas için 5 milyon euro bonservis bedeli istendiği aktarıldı.

Bu sezon 19 maça çıkan ve 3 asist yapan Tsimikas, 3 kez de milli takım formasını giydi.

Danimarka'da Esbjerg, Hollanda'da Willem II'de bir dönem kiralık olarak oynayan Konstantinos Tsimikas'ın 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.