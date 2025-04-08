Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Lucas Perri savaşı: Teklifi duyurdular!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Olimpik Lyon'un Brezilyalı kalecisi Lucas Perri'nin transferi için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi. Brezilya basınında "Fenerbahçe, Galatasaray'ın Perri transferini engellemeye çalışıyor" başlığıyla verilen haberde, her iki kulübün yaptığı teklif de duyuruldu.
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Fenerbahçe ve Galatasaray için çarpıcı bir kaleci transferi iddiası gündeme geldi.
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Brezilya basınından RTI Esporte'de yer alan habere göre ezeli rakipler, Lyon forması giyen Lucas Perri ile ilgileniyor.
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"MOURINHO İLE ÇALIŞAMAK İSTİYOR"
Haberde, Galatasaray'ın transfer için görüşmeleri ilerlettiği ancak Fenerbahçe'nin teklifi ve Jose Mourinho ile konuşmasının ardından Lucas Perri'nin yeniden düşünmeye başladığı vurgulandı. Lucas Perri'nin Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.
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Habere göre; Galatasaray, Lucas Perri için 4+1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'nin de bu transfer için benzer bir teklif sunduğu ve Perri'nin bonservisine 4 ila 5 milyon Euro arasında bir bütçe ayırdığı belirtildi.
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ÜÇ KATI MAAŞ TEKLİF ETTİ İDDİASI
Fenerbahçe'nin Perri'ye ise Galatasaray'da kazanacağı maaşın üç katını teklif ettiği öne sürüldü.
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LIVAKOVIC PREMIER LİG'İ İSTİYOR
Dominik Livakovic'in kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediği ve gelen teklifleri değerlendirdiği aktarıldı. Fenerbahçe'nin bu nedenle kaleci transferine öncelik verdiği belirtildi.
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Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Lucas Perri'nin Lyon ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.