Fenerbahçe transfere odaklandı
Fenerbahçe, ara transfer dönemine odaklandı. Kulüp yönetimi, takımı güçlendirmek için temaslarda bulunuyor
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Fenerbahçe'de dikkatler ara transfer dönemine çevrildi. Yönetim, Ocak ayında kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler stoper, orta saha ve 10 numara bölgesine takviye yapmayı düşünüyor.
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Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde’nin sakatlıklarının ardından en az 2 stoperin takıma katılması bekleniyor. Sol bekte de forma giyebilen savunma oyuncularında listeyi daraltan yönetim, resmi girişimleri hızlandıracak.
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Orta saha transferinde Cristian Medina için Boca Juniors ile temaslar sürüyor.
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Bonservis için hazırlanan ödeme planında sorun çıkmaması halinde Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe’de forma giymesinin önünde engel bulunmadığı öğrenildi.
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Son olarak gündeme gelen isimse Anderson Talisca oldu. Al-Nassr’da forma giyen yıldız oyuncunun transferinde sona gelindi.
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Yönetim, maliyeti düşürmek için kiralık formülünü uygulamak istiyor. Sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde Brezilyalı futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varması bekleniyor.
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