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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe transfere odaklandı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe transfere odaklandı

        Fenerbahçe, ara transfer dönemine odaklandı. Kulüp yönetimi, takımı güçlendirmek için temaslarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:06
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        • 1

          Fenerbahçe'de dikkatler ara transfer dönemine çevrildi. Yönetim, Ocak ayında kadroyu güçlendirmek için kolları sıvadı. Sarı lacivertliler stoper, orta saha ve 10 numara bölgesine takviye yapmayı düşünüyor.

        • 2

          Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde’nin sakatlıklarının ardından en az 2 stoperin takıma katılması bekleniyor. Sol bekte de forma giyebilen savunma oyuncularında listeyi daraltan yönetim, resmi girişimleri hızlandıracak.

        • 3

          Orta saha transferinde Cristian Medina için Boca Juniors ile temaslar sürüyor.

        • 4

          Bonservis için hazırlanan ödeme planında sorun çıkmaması halinde Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe’de forma giymesinin önünde engel bulunmadığı öğrenildi.

        • 5

          Son olarak gündeme gelen isimse Anderson Talisca oldu. Al-Nassr’da forma giyen yıldız oyuncunun transferinde sona gelindi.

        • 6

          Yönetim, maliyeti düşürmek için kiralık formülünü uygulamak istiyor. Sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde Brezilyalı futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varması bekleniyor.

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