Sarı-lacivertliler, bu transfer döneminde teknik adam değişikliğinin yanı sıra kadrosuna 12 futbolcu dahil ederken, 16 isimle de yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal ile yaşanan başarılı dönemin ardından transfer dönemindeki en önemli hamle, teknik direktör konusunda yaşandı.
Sarı-lacivertli yönetim, Kartal'ın başarılı performansına karşın dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
12 İSİM TAKVİYESİ
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroya 12 futbolcu takviyesi yapıldı.
Başkan Ali Koç'un 4-5 isimle transferi kapatma açıklamasına karşın, Jesus'un isteğiyle sarı-lacivertliler transferde gözünü kararttı.
Özellikle hücum bölgesini önemli isimlerle takviye eden Fenerbahçe, geleceğe yönelik yatırımlarını da ihmal etmedi.
Fenerbahçe, hücum hattına Joao Pedro, Michy Batshuayi, Joshua King, Emre Mor ve Bruma'yı transfer ederken, savunmasını Luan Peres, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ile güçlendirdi.
Orta alana Lincoln Henrique ve Willian Arao ikilisini katan sarı-lacivertliler, kaledeki nicel eksikliği ise İrfan Can Eğribayat ile doldurdu.
Fenerbahçe, geleceğe yatırım için ise 19 yaşındaki Tiago Çukur'u kadrosuna katarak kiraya verdi.
MIN-JAE'Yİ KAYBETTİ
Fenerbahçe'nin transfer döneminde en büyük kaybı savunma oyuncusu Kim Min-jae oldu.
Sarı-lacivertli yönetim ve taraftarın kalmasını ısrarla istediği 25 yaşındaki Güney Koreli futbolcu, serbest kalma bedelinin ödenmesi üzerine takımdan ayrıldı.
Fenerbahçe'de Min-jae'nin yanı sıra Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Muhammed Gümüşkaya, Mergim Berisha, Arda Kurtulan, Berke Özer, Steven Caulker, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Max Meyer, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta ve Tiago Çukur ile yola devam edilmedi.
YABANCI SAYISI 17'YE DÜŞEBİLDİ
Fenerbahçe'nin transfer döneminde yaşadığı en büyük problemlerden biri de yabancı sınırlaması oldu.
Transfer döneminin başlamasının ardından yaptığı takviyelerle 14 olan yabancı sınırının fazlasıyla üzerine çıkan sarı-lacivertliler, transfer döneminin son bölümünde mesaisini bu oyuncularla yolları ayırmak üzere harcadı.
Fenerbahçe, söz konusu süreçte 11 yabancı oyuncuyla yollarını ayırmasına karşın kadrosundaki yabancı sayısı 17'ye düşebildi.
TRANSFERE 25 MİLYON EURO HARCADI
Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde kasasından yaklaşık 25 milyon Euro çıktı.
Sarı-lacivertliler, 6 futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katarken 2 oyuncuya da kiralama bedeli ödedi.
Fenerbahçe ayrıca, geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi'yi de 5,5 milyon Euroluk bir bedelle transfer etti.
30 MİLYON EURO'LUK SATIŞ
Fenerbahçe, transfer döneminde 30 milyon Euroluk oyuncu satışı gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, 6 futbolcudan bonservis geliri elde ederken, bir oyuncusundan da kiralama yoluyla para kazandı.
Fenerbahçe, son zamanlarda yüksek bonservisle yaptığı satışlara bir yenisini de bu dönemde ekledi.
Sarı-lacivertliler, en büyük transfer gelirini 18 milyon Euroluk ücretle Kim Min-jae'den elde etti.
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