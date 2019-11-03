Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Emrah Yakar (27),aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 34 BRH 600 plakalı cip ile ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan cip, şarampole takla attı. Kazada, sürücü Emrah Yakar ile arkadaşları Hasan Tekgül (27),Ferhat Turgut (21),Taner Kök (27) ve Mesut Gönen (30) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ciptekilerin, bugün takımlarının deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçı izlemek için Antalya'dan Kayseri’ye giden Fenerbahçe taraftarları oldukları belirlendi.

KULÜPTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, İstikbal kaza geçiren 5 taraftarı için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın, Süper Lig´in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor´la deplasmanda oynayacağı maçta Fenerbahçemizi desteklemek için Kayseri´ye giden taraftarlarımızın yer aldığı aracın kaza yaptığını, 5 taraftarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendiğimiz taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."