Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde yarın Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'deki ilk maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finale yükselen sarı-lacivertli takım, diğer eşleşmede İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini 74-69'lik skorla geçen Sopron Basket'e karşı şampiyonluk mücadelesi verecek.
Avrupa'da kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in şampiyonluk maçı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida ise saat 14.00'te üçüncülük maçında karşılaşacak.
FENERBAHÇE'NİN 4. FİNALİ
Fenerbahçe, tarihinde dördüncü kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde final oynayacak.
Sarı-lacivertli takım, daha önce üç kez finalde kaybettiği kupayı bu kez müzesine götürmeye çalışacak.
Fenerbahçe, 2013'te finalde Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.
Sopron Basket ise ligde bir kez final oynadı. Macar ekibi, 2017-2018 sezonunda finalde karşılaştığı UMMC Ekaterinburg'a yenilerek ikinci oldu.
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