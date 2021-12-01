Fenerbahçe Safiport: 83 - Dinamo Kursk: 58

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Mila Cavara (Bosna Hersek), Cecilia Toth (Macaristan), Amalia Marchis (Romanya)

Fenerbahçe Safiport: Iagupova 16, Olcay Çakır 7, Williams 12, Sabally 18, McBride 16, Zahui 8, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar 2, Tuğçe Canıtez 4, Banu Şimşek

Dinamo Kursk: Howard 7, Kozik 6, Ogunbowale 19, Prince 6, Shabanova 2, Burovaya 4, Frolkina 3, Abaiburova, Kosu, Lisec 11, Baric

1. Periyot: 15-15

Devre: 44-29

3. Periyot: 65-45

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 4. galibiyetini aldı. Dinamo Kursk ise 4. mağlubiyetini yaşadı.