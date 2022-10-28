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"BÖYLE BİR TÜRK TAKIMI İLK DEFA GÖRÜYORUM" Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları - FB Haberleri

Fenerbahçe - Rennes maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki kritik mücadelede Rennes karşısında 3-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve haftayı lider tamamladı. Spor yazarları, 3-3 biten Fenerbahçe - Rennes maçını yorumladı

Giriş: 28.10.2022 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında liderlik için Fransa temsilcisi Rennes'i konuk eden Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Fenerbahçe, son maçlar öncesinde Rennes'in +1 averaj önünde liderliğini korudu. Sarı-lacivertliler, gruptaki son maçını 3 Kasım'da Polonya'da Dinamo Kiev ile yapacak.

     

  • Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Avrupa organizasyonlarına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden katılan ve uzatmalarda yaşadığı yenilgiyle Dinamo Kiev'e elenen sarı-lacivertiler, daha sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Rennes maçı öncesi elemeler dahil bu kulvarda 8 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 3-0'dan geri gelerek elde ettiği beraberlikle serisini 9 maça çıkardı. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin geri dönüşünü kaleme aldı.

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    Rennes çok hareketli, çok hızlı bir tek pas oyunuyla baş döndürdü. Genesio, iyi çalışmış ve ilk maçta 4-4-2'sinin yaşadığı sıkıntıların çözümünü bulmuş gibiydi. Rennes ve Fenerbahçe’nin temel oyun fikirleri birbirine benziyor aslında. Ama onlar hep bir adım daha önde ve bir adım daha hızlıydı. Ve hücumda tek pas oyunları daha gelişmiş. Böyle olunca Fenerbahçe’den farklı olarak, şutu çeken oyuncular hem demarke hem de doğru vücut duruşuyla topla buluştu. Ne olduğunu anlamadan maç 3-0’a geldi.

  • 61’de Jesus’tan 4-4-2 hamlesi geldi. Özellikle Emre’nin sağ kanata müthiş bir akışkanlık getirdiğini söylemek lazım. Zacj ve Arda’nın dahli ise topla ilişkiyi çok daha iyi yaptı. İlk yarıda Rennes ne kadar üstün gözüktüyse 61’den sonra da Fenerbahçe daha gelişmiş bir ekip oldu. Fenerbahçe bu sene sık sık yaptığı gibi çok güçlü bir mesaj verdi. Bu seviyede bu kadar kötü başlayıp Rennes’i 2. kez toplam 5-0’dan yakalamak, yenilgiyi asla kabullenmemek... Bu çoktandır unuttuğumuz bir Fenerbahçe. (FANATİK)

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    Rennes maça öyle etkili ve özgüvenli bir başlangıç yaptı ki hele bir de bunu 5. dakikadaki golle bütünleştirince çok sıkıntılı bir süreç yaşanacağı belli olmuştu. Ardından yine ağlara gönderdikleri bir topta hakem golü verdi ama ofsayt olarak VAR'dan geri dönünce bu takıma moral kazandırır diye düşündüm ama tam tersi oldu.

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