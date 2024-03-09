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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın akşam Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:50 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:50
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        Fenerbahçe, Pendikspor'a hazır!
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        Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

        Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

        Bu antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

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