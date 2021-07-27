Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonu öncesi 4. hazırlık maçına çıkacak Fenerbahçe'de, hedef bol gollü galibiyetle moral bulmak...

FENERBAHÇE PEC ZWOLLE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde dördüncü hazırlık maçında 28 Temmuz Çarşamba günü sahasında ve seyircisi karşısında PEC Zwolle ile karşılaşacak.

Tarih: 28 Temmuz 2021 Çarşamba

Yayın: TRTSPOR