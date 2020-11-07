Fenerbahçe Öznur Kablo'da 4 korona vakası!

AA

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Öznur Kablo'da oyuncular ile teknik ekibe Kovid-19 tanı testlerinin yapıldığı belirtilerek, "Üç oyuncumuz ve bir teknik ekip çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır." denildi.