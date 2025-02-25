Fenerbahçe Opet yarı final için sahada
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçında yarın İtalya'nın Beretta Famila takımını ağırlayacak.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in rövanş maçında Fenerbahçe Opet, evinde İtalyan ekibi Beretta Famila'yı konuk edecek.
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde oynadığı tüm maçları kazanan sarı-lacivertli ekip, İtalya'da oynanan ilk maçta rakibini 86-80 mağlup etmişti.
Yarın oynanacak müsabakanın ardından turu geçen takım 6'lı Final'de yarı finale, kaybeden takım ise 6'lı Final'de çeyrek finale kalacak.