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Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 3-1 (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe Opet, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında VakıfBank'ı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Giriş: 03.05.2023 - 21:28 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 3-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Etabın ikinci karşılaşması, 5 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takım finale yükselecek.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Recep Karakoç

Fenerbahçe Opet: Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Cansu Çetin, Meliha Diken, Lazareva)

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay, Carutasu, Daalderop, Ogbogu)

Setler: 21-25, 25-13, 25-19, 25-16

Süre: 101 dakika (24, 26, 25, 26)

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