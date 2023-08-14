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        Haberler Futbol Fenerbahçe, Omar Fayed'i transferini duyurdu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Omar Fayed'i transferini duyurdu!

        Fenerbahçe, 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed'i kadrosuna kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 23:13
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        Fenerbahçe'den sürpriz transfer!
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        Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor. Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi." denildi.

        Fenerbahçe Kulübü ayrıca "Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed'in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir." denildi.

        OMAR FAYED KİMDİR?

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Omar Fayed, son olarak Mısır'da El Mokawloon takımında forma giydi. 20 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 500 bin Euro.

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