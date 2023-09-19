Fenerbahçe'nin yıldızı Dzeko, İtalyan basınında!

Paulo Fonseca ile 2019-2021 yılları arasında Roma'da çalışan ve Portekizli teknik direktörün yardımcılığını yürüttüğü dönemde Dzeko ile yakından ilgilenen Campos, Fenerbahçelilere müjdeyi de vermişti: "Son yılların en iyi Dzeko'sunu aldınız".

37 yaşındaki golcünün profesyonelliğine vurgu yapan Campos, "Her şeyden önce Fenerbahçe'nin harika bir oyuncu ve harika bir profesyonelle sözleşme imzaladığını söylemeliyim. Gol atmak için fazla fırsata ihtiyaç duymayan bir santrfor" ifadelerini kullandı.