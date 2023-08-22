Öte yandan Edin Dzeko'nun Roma'da iki yıl antrenörlüğünü yapan Nuno Campos, Bosnalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Habertürk Spor'a şu açıklamayı yapmıştı:

"Yaş Dzeko'ya sadece deneyim ekliyor. Mükemmel bir profesyonel olduğu için takıma çok yardımcı olacak. Takımın teknik direktörü son yılların en iyi Dzeko'suna sahip olacak. Romelu Lukaku gibi harika bir forveti yedek kulübesinde oturttu, bu onun hala ne kadar iyi olduğunu gösteriyor."