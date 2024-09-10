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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic ilk antrenmanına çıktı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic ilk antrenmanına çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, yeni transfer Filip Kostic ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 14:41 Güncelleme: 10.09.2024 - 14:42
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        Kostic F.Bahçe'de ilk idmanına çıktı
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        Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

        Öte yandan yeni transfer Filip Kostic, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıkarken sakatlığını atlatan Alexander Djiku ise çalışmalara başladı.

        Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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