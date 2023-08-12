Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder İstanbul'a geldi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder İstanbul'a geldi!

        Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki futbolcu havalimanındaki ilk açıklamasında, "Ülkeme dönmek istediğimi menajerime söylemiştim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorum, en büyük hedeflerimden birisi bu" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Transferin flaş takımı Fenerbahçe, son olarak milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.

        İSTANBUL'A GELDİ!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin KAP açıklamasının ardından saat 21.30 sularında İstanbul'a geldi.

        "F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İSTİYORUM"

        İlk açıklamasını havalimanında yapan Cengiz, "Avrupa kariyerim neredeyse 7 yıl oldu. Ülkeme dönmek istediğimi menajerime söylemiştim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorum, en büyük hedeflerimden birisi bu." dedi.

        Fenerbahçe'ye gelmeden önce Roma'dan eski takım arkadaşı Dzeko ile görüştüğünü belirten yıldız futbolcu, "Edin Dzeko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım." ifadesini kullandı.

        BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

        Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin milli futbolcuya 2.5 milyon euroya denk gelen yıllık maaş ödeyeceği bildirildi.

        6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ

        Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla birlikte tam 6 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü. Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.

        Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu. Cengiz Ünder, son olarak formasını giydiği Marsilya ile çıktığı 93 maçta ise 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Paşa 90+3'te kazandı!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa