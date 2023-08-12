Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder İstanbul'a geldi!

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Transferin flaş takımı Fenerbahçe, son olarak milli yıldız Cengiz Ünder'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder'in transferi için Marsilya ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin KAP açıklamasının ardından saat 21.30 sularında İstanbul'a geldi.

"F.BAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İSTİYORUM"

İlk açıklamasını havalimanında yapan Cengiz, "Avrupa kariyerim neredeyse 7 yıl oldu. Ülkeme dönmek istediğimi menajerime söylemiştim. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyorum, en büyük hedeflerimden birisi bu." dedi.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Roma'dan eski takım arkadaşı Dzeko ile görüştüğünü belirten yıldız futbolcu, "Edin Dzeko ile transfer sürecimde çok konuştuk. Roma'da birlikte güzel günler geçirdik. Burada ona yine çok gol attıracağım." ifadesini kullandı.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder için Marsilya'ya 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin milli futbolcuya 2.5 milyon euroya denk gelen yıllık maaş ödeyeceği bildirildi.

6 YIL SONRA SÜPER LİG'E DÖNDÜ

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla birlikte tam 6 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü. Milli futbolcu, 2017 yılında 14 milyon 250 bin euro karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.

Avrupa'da sırasıyla Roma, Leicester ve Marsilya formalarını giyen milli yıldız, sergilediği başarılı performansla gururumuz oldu. Cengiz Ünder, son olarak formasını giydiği Marsilya ile çıktığı 93 maçta ise 18 gol attı ve 12 asist yaptı.