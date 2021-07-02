Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör konusu çözüme kavuştu. Sarı-lacivertliler, 2015-2016 sezonunda da takımı çalıştıran Vitor Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.
34 MAÇLI SON 5 SEZONDA FENERBAHÇE´DE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN TEKNİK DİREKTÖR
52 yaşındaki teknik adam, 40 maç üzerinden oynanan 2020-2021 sezonu dışında geride kalan son 5 sezonda Fenerbahçe´de bir sezonda en çok puan toplayan teknik direktör durumunda. 34 maçta aldığı 22 galibiyet ve 8 beraberlikle 74 puan toplayan Pereira, Fenerbahçe´nin başında çıktığı 64 maçta da 2,07´lik puan ortalaması tutturdu.
MAÇ BAŞI PUAN VE GOL ORTALAMALARI DİKKAT ÇEKİCİ
Kariyerinde Porto, Olimpiakos ve Shanghai Port FC ile şampiyonluk yaşayan Pereira, bu süreçlerde oldukça dikkat çekici istatistiklere ulaştı. Bu üç takımla da maç başı puan ve gol ortalamalarında 2´nin altına düşmeyen Pereira, Porto´da 93 maçta 2,26 puan ve 2,03 gol; Olimpiakos´ta 17 maçta 2,22 puan ve 2,44 gol; Shanghai´da ise 2,03 puan ve 2,11 gol ortalamaları elde etti.
5 FARKLI LİG, 3 FARKLI ŞAMPİYONLUK
Kariyeri boyunca sırasıyla Portekiz, Suudi Arabistan, Yunanistan, Türkiye ve Çin liglerinde görev yapan Vitor Pereira, Suudi Arabistan ve Türkiye maceraları dışında çalıştığı her ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Porto´daki 2'nci sezonunda 30 maçta 24 galibiyet ve 6 beraberlikle namağlup şampiyonluk sevinci yaşayan Portekizli, 2011-2012 sezonundan bu yana çalıştırdığı takımlarla hiçbir zaman 3.sıranın altına inmedi. 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Al-Ahli, Suudi Arabistan Ligi´ni 3'üncü sırada, 2015-2016´da çalıştırdığı Fenerbahçe ise Süper Lig´i 2'nci sırada bitirmişti.
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