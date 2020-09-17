Hatırlanacağı üzere; Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, Tümer Metin'e yaptığı açıklamada, "Bir tane 30 yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır" ifadelerini kullanmıştı. Peki Fenerbahçe'nin yeni golcüsü kim olacak? İşte son gelişmeler: