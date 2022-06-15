Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından futbol direktörlüğü pozisyonu için bir başka Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağlandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Mario Branco, Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

"Fenerbahçe Kulübü'ne Futbol Direktörü olarak katılma ayrıcalığını yaşıyorum. Böyle büyük bir kulüpte çalışma fırsatına eriştiğim için onur duyuyorum. Bana duyulan güveni haklı çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Birlikte yaşayacağımız her şeyi dört gözle bekliyorum."

AURELIO TEKNİK MENAJER OLDU!

Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan ve teknik direktör Erol Bulut'un döneminde antrenörlük yapan Mehmet Aurelio da kulübe döndü. Aurelio'nun yeni görevi teknik menajerlik...

FENERBAHÇE'NİN TEKNİK KADROSU

1. Jorge Jesus (Teknik Direktör)

2. Joao de Deus (Yardımcı Antrenör)

3. Marcio Sampaio (Atletik Performans Antrenörü)

4. Tiago Oliveira ( Yardımcı Antrenör)

5. Gil Henriques ( Maç Analisti)

6. Rodrigo Araujo (Video Analisti)

7. Mario Branco (Futbol Direktörü)

8. Carlos Bruno (Atletik Performans Antrenörü)

9. Marco Aurelio (Teknik Menajer)