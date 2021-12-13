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Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag'ı tanıyalım!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Slavia Prag ile eşleşti. Geçen sezon Avrupa'da adından söz ettiren Slavia Prag, bu sezon ise play-off'ta Avrupa Ligi'ne veda etmişti. Sarı-lacivertlilerin rakibini mercek altına aldık...

13.12.2021 - 17:06 | Güncelleme: FUTBOL

  • Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Çekya ekibi Slavia Prag oldu. Liginde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Prag ekibi geçen sezon Avrupa Ligi'nde adından söz ettirse de bu sezon Konferans Ligi'nde mücadele etti. Gelin Fenerbahçe'nin rakibini yakından tanıyalım.

  • KİM ÇALIŞTIRIYOR?

    Slavia Prag'ı Çekya'nın yeni nesil antrenörleri arasında en dikkat çekici isimlerden olan Jindrich Trpisovsky çalıştırıyor. 2015'te Slovan Liberec'in başına geçen Trpisovsky, 12. sırada aldığı takımı Avrupa'ya taşımıştı. 2,5 yıllık görev sürecinin ardından Ocak 2018'de Slavia Prag'tan teklif aldı ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.   

     

  • İlk sezonunda Viktoria Plzen'in ardında ikinci olan Slavia Prag, Trpisovsky yönetiminde kadrosuna önemli eklemeler yaptı ve dominasyona başladı. 2018-19'dan bu yana ligde şampiyonluğa ulaşan Trpisovsky ve öğrencileri Avrupa'da da adından sıkça söz ettirdi.

  • "SİNİR BOZUCU BİR FUTBOL"

    2019-20 sezonunda Cluj'u içeride ve dışarıda eleyerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Çekya ekibi Borussia Dortmund, Barcelona ve Inter'le aynı grupta yer aldı. İlk maçında İtalya'da rakibiyle 1-1 berabere kalan Slavia, grubunu son sırada tamamlasa da Camp Nou'da da Barcelona'dan da puan çalarak grubunu 2 puanla tamamladı. 

     

  • Dönemin Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, Slavia’nın Inter’e karşı gösterdiği performansla ilgili açıklamalar yapmış ve "Sinir bozucu" bir futbol oynadıklarını belirtmişti. 

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