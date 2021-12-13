OYUNCULARINI YILDIZA DÖNÜŞTÜRDÜ!

Trpisovsky ve ekibi hakkında dikkat çekici diğer bir nokta ise öğrencilerine kattığı değer oldu. Üç sezondur ligi domine eden Prag ekibi 2019-20'de yaklaşık 30 milyon Euro, 2020-21'de 25 milyon Euro, 2021-22'de ise 13 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirdi.