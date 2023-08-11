Fenerbahçe'nin play-off rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin play-off maçları ne zaman?
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu temsilcilerimizden biri olan Fenerbahçe, sahasında Slovenya ekibi Maribor'u konuk etti ve rakibini 3-1'lik skorla geçerek büyük bir avantajı elde etti. İşte, tur atlaması halinde sarı lacivertlilerin olası play-off rakipleri ve muhtemel maçların tarihleri ile ilgili tüm bilgiler...
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Bu sezon Beşiktaş ve Adana Demirspor ile ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmek adına eleme turlarına çıkan Fenerbahçe, 3. ön eleme ilk maçında Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti ve şimdiden gözünü play-off maçlarına çevirdi. İşte, kanaryanın muhtemel play-off rakibi ve söz konusu maçların tarihleri...
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KANARYA, 3. ÖN ELEME TURUNDA BÜYÜK AVANTAJI KAPTI!
UEFA Konferans Ligi ilk maçında sahasında Maribor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahasında rakibini Becao, İrfan Can Kahveci ve Tadic'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti.
Kanarya, 22 Ağustos 2023 Perşembe günü deplasmanda rakibine konuk olacak.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ KİMLER?
Sarı lacivertliler, Maribor'u turnuvanın dışına itmesi halinde Twente (Hollanda) - Riga (Letonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
İki takım arasındaki ilk maçı Twente, 2-0 kazanmayı başardı.
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KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
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