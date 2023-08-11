Fenerbahçe'nin play-off rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin play-off maçları ne zaman?

Bu sezon Beşiktaş ve Adana Demirspor ile ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmek adına eleme turlarına çıkan Fenerbahçe, 3. ön eleme ilk maçında Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti ve şimdiden gözünü play-off maçlarına çevirdi. İşte, kanaryanın muhtemel play-off rakibi ve söz konusu maçların tarihleri...