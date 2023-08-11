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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin play-off rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin play-off maçları ne zaman? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin play-off rakibi kim oldu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe'nin play-off maçları ne zaman?

        UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu temsilcilerimizden biri olan Fenerbahçe, sahasında Slovenya ekibi Maribor'u konuk etti ve rakibini 3-1'lik skorla geçerek büyük bir avantajı elde etti. İşte, tur atlaması halinde sarı lacivertlilerin olası play-off rakipleri ve muhtemel maçların tarihleri ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 11:11
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        • 1

          Bu sezon Beşiktaş ve Adana Demirspor ile ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil etmek adına eleme turlarına çıkan Fenerbahçe, 3. ön eleme ilk maçında Maribor'u sahasında 3-1 mağlup etti ve şimdiden gözünü play-off maçlarına çevirdi. İşte, kanaryanın muhtemel play-off rakibi ve söz konusu maçların tarihleri...

        • 2

          KANARYA, 3. ÖN ELEME TURUNDA BÜYÜK AVANTAJI KAPTI!

          UEFA Konferans Ligi ilk maçında sahasında Maribor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahasında rakibini Becao, İrfan Can Kahveci ve Tadic'in attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

          Kanarya, 22 Ağustos 2023 Perşembe günü deplasmanda rakibine konuk olacak.

        • 3

          FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ KİMLER?

          Sarı lacivertliler, Maribor'u turnuvanın dışına itmesi halinde Twente (Hollanda) - Riga (Letonya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

          İki takım arasındaki ilk maçı Twente, 2-0 kazanmayı başardı.

        • 4

          KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

          Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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